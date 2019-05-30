Хасиков придаст новый импульс, – экс-председатель правительства Калмыкии

Элиста, , 18:06 — REGNUM Бывший председатель правительства Калмыкии, ныне — начальник Государственной жилищной инспекции города Москвы Олег Кичиков считает, что врио главы Республики Бату Хасиков способен придать новый импульс развитию Калмыкии. Об этом, как сообщает РИА «Калмыкия», он заявил 30 мая на встрече Хасикова с коллективом и студентами университета им. Б.Городовикова (Элиста).

Кичиков, который долгое время работал в республиканском правительстве и считается одним из наиболее авторитетных людей в регионе, сообщил, что в последнее время часто обсуждает с Бату Хасиковым сложившееся социально-экономическое положение республики, которое «не вызывает особого оптимизма».

«У нас много проблем, и везде нужны решения, вливание, поддержка, — считает Олег Кичиков. — Если говорить об инвестициях, есть, как известно, два вида: государственные и частные инвестиции. Частные мы всегда поддерживали, будем это делать и дальше. Но учитывая наши проблемы, здесь нам не поможет никакой частный инвестор. Нужны государственные вложения».

По его мнению, назначением Хасикова врио главы Калмыкии президент России Владимир Путин дал сигнал федеральным органам власти о необходимости помогать республике.

«Это сигнал не только для ведомств, но и для крупных компаний и организаций. Мы должны дать шанс Бату Сергеевичу, поддержать решение президента, тем самым придать республике новый импульс», — заявил Олег Кичиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за Бату Хасикова готовы проголосовать 76% избирателей, уже решивших принять участие в выборах главы республики в сентябре 2019 года. При этом «электоральный потолок» Хасиковым ещё не достигнут — если учесть мнение тех, кто пока ещё только допускает своё голосование, уровень поддержки Хасикова может составить 85%.

Напомним, бывший представитель Калмыкии в Совете Федерации, советник главы Росмолодёжи Бату Хасиков был назначен врио главы республики 20 марта. В отличии от многих новых глав регионов, он сразу же заявил о намерении участвовать в выборах. «Я обязан идти на выборы и рассчитываю одержать победу, рассчитываю, что меня поддержат и в меня поверят жители Республики Калмыкия», — сказал он.