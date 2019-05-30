Стремясь к убегающему членству. В армии Украины появятся «европрапорщики»

Киев, , 17:56 — REGNUM В вооруженных силах Украины будут отменены звания «прапорщик» и «старший прапорщик» как несоответствующие стандартам НАТО, сообщила 30 мая вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в своём Facebook.

По словам Геращенко, украинский парламент в первом чтении одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы», касающийся введения новой системы воинских званий по стандартам НАТО.

«Вводятся новые звания: рекрут, штаб-сержант, соответствующие эквивалентной колонке НАТО Code согласно STANAG 2116», — сообщила на своей странице Ирина Геращенко.

Напомним, власти Украины всеми доступными способами демонстрируют стремление получить членство в Североатлантическом альянсе. Тем не менее военный блок НАТО предпочитает использовать Украину, не вступая с ней в официальные отношения.

Читайте ранее в этом сюжете: Савченко прокомментировала крушение вертолета ВСУ в Ровенской области