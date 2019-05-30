Россия может внести большой вклад в развитие мира — Далай-лама

Москва, , 17:52 — REGNUM Далай-лама XIV считает, что Российская Федерация внесет большой вклад в развитие мира и продвижение идеи о важности «покоя ума». Об этом он заявил сегодня, 30 мая, в интервью РИА Новости.

По мнению Далай-ламы, Россия может внести очень большой вклад в развитие мира и продвижении идеи о важности «покоя» — благодаря своему уникальному положению «моста между Востоком и Западом», а также давнему знакомству с философией и психологией буддизма и взаимодействию российских ученых с буддийскими.

«Поскольку Россия — это большая страна, а также мост между Европой и Азией, она может внести существенный вклад в продвижение идеи о важности покоя ума», — сказал он.

Далай-лама пояснил, что среди различных религиозных и философских традиций, традиция монастыря-университета Наланды — самая современная и научная. именно там изучают науку об уме.

При этом покоя ума нельзя достичь только молитвами или верой.

«Нужно осознать, что гнев — это разрушительная эмоция, а сострадание — созидательная. Самое важное — понимать, что основа гнева в неведении, ограниченности мышления. А основа сострадания — это логические доводы, умение смотреть на вещи в широкой перспективе. Согласно буддизму, мы можем продвигать сострадание с опорой на аналитические размышления, а также с опорой на современную науку», — пояснил Далай-лама.