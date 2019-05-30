Четверг, 30 Мая 2019 года
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МИД РФ: США обвиняют Россию в ядерных испытаниях, прикрывая свои нарушения

Политика

Такими заявлениями Вашингтон отводит глаза от своего отказа ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Москва, 30 мая 2019, 17:40 — REGNUM  Заявления представителей США о проведении в России тайных ядерных испытаний сверхмалой мощности — грубая провокация, направленная на отвлечение внимания общественности от решения Вашингтона ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщается в официальном заявлении МИД РФ, опубликованном 30 мая на сайте ведомства.

При этом МИД России отмечает, что дополнительной целью таких шагов может быть информационная подготовка к возобновлению полномасштабных испытаний ядерного оружия самими США.

Российское внешнеполитическое ведомство с сожалением отметило, что подобные голословные нападки уже стали обычным инструментом США, применяемым тогда, когда Вашингтон хочет выйти из очередного международного договора или уличен в его нарушении.

Напомним, ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли обвинил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания. В качестве доказательства своих слов он заявил, что у Москвы есть всё необходимое для таких испытаний.

Напомним, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят в сентябре 1996 года 50-й сессией Генассамблеи ООН, однако США, подписав договор, до сих пор не ратифицировали его.

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Ядерное оружие
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