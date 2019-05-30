Мирзиёев и Медведев обсудили строительство АЭС в Узбекистане

Ташкент, , 17:39 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава правительства России Дмитрий Медведев отметили интенсивное развитие и последовательное укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Медведев прибыл в Узбекистан для участия в первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств, которая состоится 30 мая в городе Ургенче (Хорезмская область Узбекистана).

«В ходе встречи отмечена активизация контактов и взаимных обменов. Растут объемы товарооборота, эффективно действует «зеленый коридор» при поставках сельскохозяйственной продукции, внедрен упрощенный таможенный режим для доступа текстильных товаров на рынки», говорится в сообщении.

Также отмечалось, что в рамках двусторонней Программы экономического сотрудничества на уровне регионов и бизнеса ведется практическая реализация крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 13 миллиардов долларов.

«На встрече были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества и ускорения приоритетных инвестиционных проектов в разных отраслях экономики. Особое внимание уделено своевременной и качественной подготовке совместно с государственной корпорацией «Росатом» стратегического проекта строительства атомной электростанции в Узбекистане», отмечает пресс-служба.

Подчеркнуто, что первое заседание Совместной комиссии, которое состоится сегодня в Ургенче, станет важным этапом подготовки предстоящих встреч на высшем уровне и позволит определить новые направления взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны подтвердили взаимную готовность и стремление к всемерному наращиванию долгосрочных узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, развитию полномасштабного практического взаимодействия