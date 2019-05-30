В Крыму предлагают организовать в Европе «общественный трибунал»

Симферополь, , 17:37 — REGNUM Юристы из Крыма предлагают властям РФ организовать в Европе «общественный трибунал» и обратиться в международный суд Гааги в связи с нарушением российских границ украинскими военными моряками в ноябре 2018 года. Об этом 30 мая журналистам заявил председатель рабочей группы экспертов-юристов по вопросам международно-правового характера при главе РК Александр Молохов.

«Хотелось бы, чтобы была поддержана идея создания «общественного трибунала» по поводу керченского инцидента с провокационными действиями Украины в ноябре 2018 года… Для этого должны быть приглашены авторитетные эксперты», — отметил юрист.

По его мнению, модератором этого процесса могла бы выступить общественная неправительственная организация «Таврида», которую недавно зарегистрировали в Брюсселе.

«Россия также могла бы обратиться в международный суд в Гааге. Принять решение об этом могут только в Москве, от нас это не зависит», — добавил Молохов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ. Российские пограничники были вынуждены применить оружие при задержании нарушителей. В ФСБ заявили, что целью украинских кораблей является создание конфликтной ситуации. В ответ МИД Украины обвинил Россию в провокации. Позже все моряки были заключены судом под стражу.

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