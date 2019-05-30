Савченко прокомментировала крушение вертолета ВСУ в Ровенской области

Киев, , 17:35 — REGNUM При бывшем президенте Украины Петре Порошенко военно-воздушные силы Украины не пополнялись новыми образцами самолетов и вертолетов.

Об этом 30 мая заявила в кулуарах Верховной рады внефракционный депутат Надежда Савченко, комментируя журналистам падение военного вертолета в Ровенской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Было бы прекрасно, если бы Порошенко, который постоянно пиарился на том, что сделал сильную армию, в конце концов сделал бы её не одетую в носки и камуфляж, а сделал бы её сильной, обеспечив техникой и вооружением. Этого не произошло. Старая техника будет причиной коррупции в Вооруженных силах Украины», — сказала Савченко.

Она напомнила, что основной причиной крушения техники ВВС Украины является её возраст и изношенность.

«Да, у нас в Украине это не первый случай. Обидно, что это происходит во время войны, но не в зоне боевых действий, а на мирной территории. Это — проблема. Одна из причин — старая техника. Никто вам не скажет другого. Часто причиной (трагедий — ред.) является старая техника… Мы помним, как недавно в Староконстантинове разбился Су-24, причем на борту с иностранным летчиком. К сожалению, есть человеческий фактор, есть фактор техники, есть фактор погоды», — добавила депутат.

По её словам, погибших летчиков похоронят через неделю-две из-за расследования причин катастрофы.

«Будет создана комиссия, это будут военные специалисты. Скорее всего, будут и криминалисты, поскольку дело о гибели людей фиксируется как преступление, потом идет разбирательство. До двух недель даже похорон не будет… Сразу по горячим следам, пока дым идет из разбитой катастрофой техники, все это разбирается, устанавливается причина, потом она озвучивается», — подытожила Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в 23:27 в Ровенской области разбился вертолет Ми-8, который выполнял учебно-тренировочный полет. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа: командир экипажа, командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Броды Львовской области) полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор, капитан Василий Романюк, бортовой авиационный техник, старший лейтенант Павел Дацюк.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств крушения.

По факту падения армейского вертолета в Государственном бюро расследований открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «нарушение правил полетов».