«Абсурд, хамство и некомпетентность»: зачем Зеленский «отставлял» Гройсмана

Киев, , 17:27 — REGNUM Украинский политолог Борис Кушнирук заявляет о том, что голосование в Раде за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана сегодня, 30 мая, на самом деле является абсурдом.

«Абсурдность ситуации заключается в том, что Зеленскому никто не объяснил — заявлять о роспуске парламента и одновременно призывать к отставке правительства бессмысленно. Поскольку в любом случае действующему правительству придется выполнять свои обязанности до избрания нового состава Верховной Рады, формирование коалиции большинства и назначения нового правительства», — обращает внимание эксперт.

По мнению Кушнирука, новый президент Украины, потребовав отставки правительства, продемонстрировал «хамство и некомпетентность».

«И это только начало эпохи абсурда и хаоса, в котором ближайшие годы нам всем придется жить», — резюмировал политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что после провального голосования на его отставку (лишь 97 голосов при 226 необходимых) премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил депутатов и призвал все парламентские фракции объединиться для скорейшего достижения изменений в стране.

«Я слышу много критики в наш адрес, иногда она справедлива. Или вы думаете, что я не понимаю, какие сложные вопросы сегодня есть в Украине? Насколько людям сегодня не просто? Или вы думаете просто быть премьер-министром коалиционного правительства, в котором нужно находить консенсусные решения?», — задался вопросом он.

Гройсман также заявил депутатам, что он «абсолютный реалист» и знает, что те шаги, которые делало его правительство, «начинают изменения в стране», и эти изменения могут быть быстрее, если парламентские фракции будут объединяться и голосовать.

Свое мнение о действиях президента Зеленского Гройсман сегодня в Раде не высказывал.

21 июля на Украине состоятся досрочные парламентские выборы, в которых премьер-министр Владимир Гройсман намерен участвовать со своей, создаваемой сейчас, политической силой.