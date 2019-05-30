Что произошло в Пенсионном фонде и другие угрозы цифровизации

Галина Смирнова, , 17:23 — REGNUM

«Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС». Под таким заголовком вышла одна из последних майских статей издания Краснодарского края. Список требований, о которых «просили» не писать журналистов издания, опубликовал владелец сайта Борис Мальцев. В их числе запреты: на размещение карикатуры на действующих государственных служащих, критику функционирования информационных систем ФНС России, в т.ч. АИС «Налог-3», а также исключить констатацию фактов о сбоях в работе данных информационных систем, за исключением ссылок на официальные пресс-релизы ФНС России. В последнее время, подчеркивает Борис Мальцев, цифровизация ФНС России сделала работу российского бизнеса и бухгалтеров невыносимой. Поступает много жалоб с подробными рассказами, примерами ситуаций. Своей «подрывной» для авторитета налоговых органов деятельностью издание вызвало пристальный интерес этих самых органов, который позже перерос в угрозы.

Нужны мегачубайсы: работа цифровой экономики упрется в энергетику

О чём пытаются умолчать налоговые органы, подчиняемые Минфину РФ? Автоматизированная информационная система «Налог-3» (АИС «Налог-3») имеет практически все данные о компаниях и физических лицах с момента их регистрации, в том числе обладает сведениями о банковских счетах. Система разрастается всё новыми сервисами, становится тяжелой, массивной и оттого, возможно, менее поворотливой, по сути превратившись в ожиревшего, на информации о жизни и работе каждого из нас, робота. Как указано на сайте московского подразделения ФНС, АИС «Налог-3» представляет собой единую информационную систему, обеспечивающую автоматизацию деятельности ФНС России по всем выполняемым ею функциям: от приема, обработки, предоставления, анализа данных до выдачи информации внешним потребителям. Программное обеспечение было запущено с начала этого года и стартовало не без проблем, которые длятся по сей день. На днях финансово-аналитическое издание «Банки Сегодня» сообщало, что из-за масштабных сбоев в работе программного комплекса страдают не только тысячи предпринимателей по всей стране, но и рядовые сотрудники ФНС, так как программное обеспечение может работать только в определенные часы. Инспекторам предлагают работать с 08:00 до 17:00, с 18:00 до 02:00, с 13:00 до 20:00, с трех часов ночи до восьми утра. Режим работы — не программная ошибка. Решить проблемы на местном уровне у регионов и их IT-специалистов не получится. Потому как программа централизованная и загружается по определённым часам в разных регионах страны не случайно. Вероятно, руководство ФНС для снижения нагрузки на ПО и серверы таким образом распределило рабочие часы между городами. То есть если раньше люди работали за зарплату с двойной, тройной нагрузкой в периоды отчетностей компаний и поступали жалобы на нехватку человеческих мощностей, то теперь не хватает энергетических. И вот досада или засада — энергомощности у нас в стране огромные, но на работе предприятий их величие никак не сказывается — роста и эффекта не дает! Тем временем предприниматель рассказывает изданию, как подал еще в январе декларацию по УСН, оплатил налог, но документ не приняла система. Повторно загрузить его уже не получается, так как ранее декларация была уже загружена. Из-за отсутствия в системе декларации с его банковского счета уже несколько раз списали авансовые платежи, хотя сумма налога была уплачена ранее в полном объеме. Как бизнес умудряется выживать в России, непонятно, и тем более как выживать без денег, которые как бы не по злому умыслу, а по ошибке арестовывают на счетах за как бы не уплаченные налоги, или снимают дважды одну и ту же сумму. Когда проблемы будут решены и будут ли решаться, ведь сам глава ФНС Михаил Мишустин, пишет издание, считает, что проблем нет!

И тебя вылечат, и меня вылечат. Угрозы цифровизации

Помните диалог героев в завершении фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? — А это кто такой? — Самозванец. — От самозванца слышу! — О, муж мой! — Так у вас два мужа и оба Бунша??? — Оба.

Москвичка Светлана Колосова, как следует из ее страницы на фейсбуке — сотрудница Первого телеканала, сообщала 25 мая, как уже вторую неделю адвокаты, следователи ГУВД и журналисты ведут борьбу за квартиру ее коллеги Романа Салтовского, украденную у него с помощью поддельной электронной цифровой подписи. Светлана поясняет, что сделка была зарегистрирована в Росреестре именно с цифровой подписью между двумя сторонами — покупателем и продавцом. Якобы Роман подарил свою однокомнатную квартиру в северо-восточном административном округе Москвы незнакомому ему Илье Машкову из Уфы.

«В 500 центрах по всей стране, как оказалось, мошенники могут за вас получить ЭЦП и совершать сделки с вашей недвижимостью» — подчеркивает Светлана Колосова.

По словам Светланы, представитель Росреестра Уфы намекал — подобные проделки исходят от нотариусов, мол, им невыгодна цифровизация — они практически лишаются работы. А между тем в репортаже первого канала покупатель из Уфы Илья Машков сам отпирается от сделки, показывая документы на наличие единственной в Уфе его квартиры, и пребывает в недоумении от появления в его собственности московской недвижимости.

«При подаче документов в электронном виде личное присутствие правообладателя и иной стороны сделки где бы то ни было не требуется», — пояснила первому каналу заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

Сотрудники Росреестра посоветовали тем, кто не хотел бы столкнуться с подобной ситуацией, обратиться в МФЦ с заявлением о том, что все сделки с недвижимостью осуществлять только в личном присутствии. А Илья Машков, в свою очередь, завил, что на квартиру в Москве не претендует. Но вопрос открытый, что всё же произошло — афера или ошибка?

Афера в Пенсионном фонде

Полмиллиона россиян пострадали от действий злоумышленников, которые переводили накопления граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщалось сегодня, 30 мая, Рамблером со ссылкой на «Московский комсомолец». В конце 2018 года в ПФР заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой. Неизвестные подделывали подписи двадцати двух нотариусов, которые «заверяли» по тысяче обращений о переводе ежедневно. Федеральная нотариальная палата провела свою проверку и пришла к заключению, что ни один из юристов на самом деле в аферах участия не принимал. Чтобы вернуть свои накопления, гражданам придется лично обращаться в негосударственный пенсионный фонд, куда перевели деньги, и просить у его представителей доказательства законности операции. В дальнейшем жертвам махинаций нужно будет писать жалобу в ПФР или идти в суды.

Как устраняют человеческий фактор, по сути, не позволяющий вершиться беспределу

По сути, первым ведомством, вставшим на путь цифровизации, стала Федеральная налоговая служба России, подчиняемая Минфину РФ, когда начала присваивать гражданам страны ИНН. Затем в пору работы Германа Грефа на посту министра экономического развития и торговли РФ стали создаваться МФЦ, которые начали предоставлять услуги в электронном виде. На сегодняшний день в МФЦ собран огромный массив данных, переданных российскими госорганами. Через МФЦ можно получить услуги в электронном виде практически всех государственных ведомств России. Например, для получения налогового вычета не обязательно ехать в налоговую инспекцию, достаточно заполнить все документы в личном кабинете, там же создать свою электронную подпись. Всего-то и требуется — ввести пароль, и подпись создана, не рукописная, которую, как прежде, с помощью почерковедческой экспертизы уже не подтвердишь. Что можно сделать с вашим паролем? Так вот — чего нам ждать от экономики, которая вся будет оцифрована? Коллапса — из-за ошибок, экономического геноцида — если вдруг кому-то что-то не понравится? Как защищаться от мошенничеств, кто будет защищать и будет ли защита? Отметим также, огромными массивами информации владеют и финансовые структуры, больше всех, безусловно, ЦБ и Сбербанк. Вот ведь странно, Сбербанк еще в 2017 году оценивал убытки экономики России от киберпреступности в 600−650 млрд рублей в год, но при этом Герман Греф по-прежнему остается поклонником всеобщей цифровизации — ликвидатором человеческого фактора. То есть, по сути, мы готовы нести убытки от кибератак, тратить огромные деньги на защиту систем, вместо того чтобы содержать в штате сотрудников с зарплатой явно меньшей всех этих потерь. Кстати, где гарантия, что убытки возникают в результате кибератак, что атаки происходят просто так — потому что сбои в системе, что заработанные деньги не превращаются в убытки по чьей то воле, не без воли близких к банку лиц?