Шотландия пользуется хаосом Брексита, прося о втором референдуме

Лондон, , 17:15 — REGNUM Всего через три дня после выборов в Европейский парламент, на которых Шотландской национальной партии (SNP) удалось улучшить свой результат, правительство Николы Стерджен «подняло ставку» на проведение второго референдума о независимости. Об этом сообщает сегодня, 30 мая, испанское издание ABC.

Вчера, 30 мая, правительство Шотландии опубликовало проект закона на случай проведения нового референдума, который дал бы нации возможность отделиться от остальной части Соединенного Королевства. Предложение властей дает юридические основания любому плебисциту в Шотландии, однако в нем отдельно поднимается вопрос суверенитета и препятствий на пути к его получению, которыми угрожает центральное правительство Великобритании.

Второй потенциальный референдум о независимости отделяют от первого всего несколько лет: в 2014 году плебисцит, организованный с согласия тогдашнего премьер-министра страны Джеймса Кэмерона, завершился победой тех, кто сказал выходу из состава Соединенного Королевства «нет».

"Теперь Стерджен хочет воспользоваться тем, что с тех пор поддержка тезисов сторонников независимости набрала вес, особенно с учетом перспективы ухода Соединенного Королевства из ЕС. Хотя процесс выхода в данный момент зашел в тупик, пока все ждут, как разрешится вопрос с преемником Терезы Мэй на посту главы консервативной партии и премьер-министра, страх, что Брексит повредит экономике и качеству жизни шотландцев, увеличил вероятность триумфа «да» на гипотетическом новом референдуме о независимости», — пишет ABC.

В 2014 году все закончилось тем, что 55,3% шотландцев отказались от разрыва с Великобританией, в то время как 44,7% высказались за него. Сейчас две позиции пришли в большее равновесие, хотя ответ «да» на вопрос о независимости по-прежнему отстает по популярности от «нет». Согласно результатам последнего опроса, опубликованного YouGov, 49% жителей Шотландии сейчас хотели бы отделения от Англии, Уэльса и Северной Ирландии. 51% продолжает считать, что лучше оставить все так, как оно было последние три века.

Заявка на новый референдум преследует цель «позволить шотландскому народу иметь собственное будущее вместо того, чтобы ему навязывали будущее Брексита», подчеркнула вчера Никола Стерджен. «Крайне важно, чтобы правительство Соединенного Королевства признало, что было бы большим демократическим скандалом пытаться заблокировать этот референдум», — добавила первый министр, возглавляющая Шотландскую национальную партию.

Лондон имеет власть над Эдинбургом в вопросе проведения плебисцитов, и в законопроекте этот момент присутствует — как и надежда на то, что произойдет передача властных полномочий. Это позволило бы сторонникам независимости убедиться, что проведение нового референдума не будет оспорено в суде.