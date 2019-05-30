В МИДе Литвы появился зал имени Джона Маккейна

Вильнюс, , 16:54 — REGNUM В здании министерства иностранных дел Литвы сегодня, 30 мая, прошло торжественное мероприятие по присвоению одному из залов имени скончавшегося сенатора США Джона Маккейна, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Церемонию открыл глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Мы помним сенатора США Джона Маккейна, как друга Литвы, который поддерживал нас не только в тяжёлые времена советской оккупации, на основе политики непризнания, как в борьбе за свободу, так в политической и практической помощи, укрепляя нашу страну, которая возвращалась в западную семью», — сказал Линкявичюс, который в советское время сделал блестящую политическую карьеру и к моменту развала СССР в 30-летнем возрасте уже работал секретарём районного комитета ЛКСМ Литовской ССР в Каунасе и заведующим отделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР.

В церемонии приняли участие экс-президент Литвы, гражданин США Валдас Адамкус, лидер «Саюдиса» Витаутас Ландсбергис, посол США, политики, общественные деятели и другие лица.