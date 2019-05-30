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Пентагон запретит сотрудничать с Россией в космической сфере

Политика

Запрет должен вступить в силу 31 декабря 2022 года

Вашингтон, 30 мая 2019, 16:41 — REGNUM  Пентагон принял поправки в регламент закупок, запрещающие сотрудничать с Россией в сфере космических запусков и спутниковых систем, сообщает 30 мая ТАСС со ссылкой на документ военного ведомства США.

Новые ограничения на космическое сотрудничество с Россией начнут действовать 31 декабря 2022 года.

Россия внесена в список, где уже значатся Китай, КНДР, Иран, Сирия и Судан.

В документе указано, что «эти ограничения не будут применяться к пускам, совершенным до 31 декабря 2022 года».

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Космические программы иностранных государств
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