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Так ли уж Россия рвётся погреться просителем в свете европейского величия?

Политика

Россия и Европа: французский историк говорит банальности. А порой — просто неправду

Так ли уж Россия рвётся погреться просителем в свете европейского величия?
Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР
Противостояние

Париж, 31 мая 2019, 06:28 — REGNUM  «Европа отвергает Россию», считает авторитетный французский политолог и историк Элен Каррер д'Анкосс. Что говорит в пользу этого утверждения и стоит ли России сильно огорчаться, если это предположение окажется правдой, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

У нынешней Европы достаточно крупных проблем, и в такой ситуации партнерами разбрасываться не принято. Другое дело, что Россия сегодня и не набивается Европе в младшие партнеры, как бы этого не хотелось тем, кто привык мыслить в категориях ранней постперестройки. Элен Каррер д'Анкосс ставит вопрос так, как будто «интеграция в европейскую цивилизацию» — это уже очень давно единственный свет в окошке для России и ради этого тезиса маститый, казалось бы, историк позволяет некоторые вольности по отношению к истории российской. Досталось, например, Петру Великому, ставшему в изложении д'Анкосс безудержным евроинтегратором.

Но реальная история России, будь то времена Империи или СССР, говорит о другом: Россия скорее старалась использовать европейские достижения себе во благо, не становясь при этом ни колонией, ни безвольным придатком европейского величия. Если же у Европы до сих пор остаются фантазии, страхи и иллюзии по отношению к России, то это, скорее, область психологии, чем политики.

Читайте статью Михаила Демурина «Во Франции траур: Россия больше не хочет быть колонией Запада».

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