Временным канцлером Австрии впервые стала женщина

Вена, , 16:26 — REGNUM Президент Австрии Александр Ван дер Беллен выбрал сегодня, 30 мая, председателя австрийского Конституционного суда Бригитте Бирляйн на должность временного канцлера республики. Об этом сообщает канцелярия президента Австрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент Австрии освободил от обязанностей правительство республики во главе с Себастьяном Курцем. Это произошло после того, как парламент Австрии вынес Курцу и его кабинету вотум недоверия.

Отставка кабинета Курца произошла на фоне скандала вокруг вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который возглавлял Австрийскую партию свободы и был партнером Курца по коалиции. Германские СМИ распространили видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обсуждает с какой-то женщиной, которую сам политик назвал гражданкой Латвии, возможную финансовую помощь, которую эта женщина готова оказать его партии в преддверии парламентских выборов. В обмен Штрахе обещает ей доступ к каким-то австрийским активам.

Стоит отметить, что Бригитте Бирляйн будет первой женщиной, которая занимает пост канцлера Австрии. Она будет руководить правительством вплоть до досрочных парламентских выборов в сентябре.