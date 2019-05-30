Выборам губернатора Ставропольского края дан официальный старт

Ставрополь, , 16:26 — REGNUM Дума Ставропольского края официально назначила выборы губернатора региона. Решение было принято на заседании 30 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой думы.

Депутаты проголосовали за принятие постановления «О назначении выборов губернатора Ставропольского края». В соответствии с документом, губернатора жители Ставропольского края будут выбирать 8 сентября 2019 года.

Таким образом, в регионе дан официальный старт кампании по выборам губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, срок полномочий действующего губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова на посту истекает в сентябре 2019 года. Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи об отставке Владимирова с поста главы региона, однако в середине апреля 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Владимиров заявил о намерении баллотироваться на новый срок. Отметим, что по оценке социологов, Владимиров имеет все шансы победить уже в первом туре выборов.

Об этом: Путин пожелал Владимирову успехов на выборах главы Ставрополья

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