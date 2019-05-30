Раскол правящих в Литве стал явным, спешно договариваются о новой коалиции

Вильнюс, , 16:15 — REGNUM

Лидеры трёх литовских парламентских партий — Союза крестьян и зелёных Литвы, Социал-демократической партии труда и партии «Порядка и справедливости — сегодня, 30 мая, подписали меморандум о намерениях по расширению правящей коалиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К коалиции также приглашена фракция партии Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей, однако её лидер Вальдемар Томашевски пока не комментирует возможность работы в рядах правящих, а по данным СМИ выдвинул ряд предложений, которые содержались в программе партии, суммарная «стоимость» которых для госказны составит порядка 200 млн евро.

Планы по расширению коалиции премьер Саулюс Сквернялис намерен 31 мая представить избранному президенту Гитанасу Науседе.

При этом лидер литовских «аграриев» Рамунас Карбаускис утверждает, что на кону переговоров о новой коалиции — буквально все позиции, в том числе и пост председателя парламента, который сейчас занимает его соратник по фракции Викторас Пранцкетис. Сам Пранкетис оказался едва ли не шокированным перспективой потерять второй по важности пост в стране.

«Это уставная должность, на эту должность назначает Сейм. В начале эта должность может быть объектом переговоров, и этот период переговоров в Сейме, который собрался в 2016 году. Это было в самом начале», — не скрывал возмущения Пранцкетис сегодня в Сейме Литвы.

По его словам, раз его избрали в 2016 году главой парламента, то все четыре года он им и должен проработать. Мнения Пранцкетиса и Карбаускиса в публичном пространстве расходились уже много раз, а публичное несогласие друг с другом уже становилось причиной рассуждений о расколе в рядах крестьян-зелёных.