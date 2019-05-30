Политологи: итальянские правые могут получить большинство и без Берлускони

Рим, , 16:13 — REGNUM Правые партии Италии по итогам досрочных выборов могут сформировать новое большинство в парламенте страны как с участием партии Сильвио Берлускони, так и без нее, сообщает в четверг, 30 мая, Affari Italiani со ссылкой на исследование экспертов Института Каттанео.

Ориентируясь на итоги состоявшихся 26 мая выборов в Европарламент, а также на социологические опросы избирателей (в части их отношения к возможным альянсам), политологи подсчитали, что коалиция партий Маттео Сальвини («Лига»), Берлускони («Вперед, Италия») и Джорджи Мелони («Братья Италии») могла бы получить в парламенте 411 из 614 мест. Еще 122 места досталось бы демократам, 81 — «Движению 5 звезд».

В случае же, если бы Сальвини и Мелони шли на выборы в составе альянса без Берлускони, они могли бы рассчитывать на 333 места, что также составило бы более 50%. При таком сценарии Демократическая партия получила бы 142 места, «Движение 5 звезд» — 103, партия Берлускони — 36 мест.

Именно такой сценарий, с большой долей вероятности, и будет разыгран осенью 2019 года. Одержав победу на выборах в Европарламент в Италии и увеличив свой результат в сравнении с национальными выборами годичной давности вдвое, партия Сальвини выразила готовность не разваливать правительство, но только до того времени, пока работа правительства будет идти в соответствие с интересами партии. Как только коллеги по нынешней коалиции из «Движения 5 звезд» перестанут идти «Лиге» навстречу, Италию ждут новые выборы и, по всей видимости, правоцентристкое правительство во главе с Сальвини.

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