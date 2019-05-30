В Аргентине состоялась тотальная забастовка против политики Макри

Буэнос-Айрес, , 16:11 — REGNUM 29 мая жизнь в Аргентине была парализована крупнейшей забастовкой трудящихся против политики президента Маурисио Макри, пишет испанская газета El Pais.

В стране полностью встало движение городского общественного транспорта, судов, самолетов, не вышли на работу сотрудники школ, банков, магазинов, бюджетных учреждений. В больницах врачи дежурили только в отделениях неотложной помощи. Участники демонстраций развернули транспаранты с надписью «Макри = голод». На этот раз в стачке приняли участие все профсоюзы Аргентины, что стало необычным явлением для страны. В министерстве финансов заявили, что тотальная забастовка обошлась стране в $900 млн.

Рейтинг президента неуклонно падает, и им недовольны не только на улицах, но и в собственном политическом блоке «Камбьемос». Многие его члены считают, что выставлять кандидатуру Макри на президентских выборах будет ошибкой.

Как сообщало ИА REGNUM, главная оппозиционная Макри сила — Хустисиалистская партия — выдвинула в качестве кандидата в вице-президенты бывшего президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер. На пост президента партия предлагает кандидатуру бывшего премьер-министра Альберто Фернандеса. Всеобщие выборы состоятся в стране 27 октября 2019 года.

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