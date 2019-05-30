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Избиратели правящей партии Италии решают судьбу лидера онлайн

Политика

На выборах в Европарламент «Движение 5 звезд» потерло почти половину голосов

Рим, 30 мая 2019, 15:55 — REGNUM  В четверг, 30 мая, избиратели одной из двух правящих партий Италии — «Движения 5 звезд» решают судьбу своего лидера Луиджи Ди Майо в режиме онлайн, передает информагентство ANSA.

Избиратели партии, так называемые «подписчики», имеют право доступа к голосованию на одной из интернет-платформ. Голосование началось в 10 часов и будет завершено в 20.

На выборах в Европарламент в Италии «Движение 5 звезд» набрало чуть более 17% голосов, что почти вдвое меньше результата партии на национальных выборах годичной давности (32,4%). В руководстве партии, выступающей за расширение механизмов прямой демократии, решили провести опрос о доверии к Ди Майо.

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Политическая жизнь Италии
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