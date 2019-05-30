Глава МИД Франции назвал «справедливым» суд над осужденными в Ираке

Париж, , 16:10 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что граждане страны, осужденные в Ираке, воспользовались консульской помощью Франции, сообщает Le Figaro.

По словам министра, семь французов, приговоренных к смертной казни в Ираке за принадлежность к террористическим группировкам, воспользовались справедливым судебным разбирательством.

«Я хотел бы сказать вам, вопреки тому, что слышу здесь и там. Это справедливый суд», — заявил глава МИД Франции в Национальной Ассамблее в то время как адвокаты подсудимых осуждают быстрое правосудие в Ираке и требуют, чтобы дела были рассмотрены во Франции.

Как ранее передавало ИА REGNUM, официальный Париж признал суверенное право Ирака на вынесение приговоров в отношении французских преступников, виновных в связях с террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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