Зеленский может посетить Берлин во второй половине июня — МИД Украины

Киев, , 16:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может посетить столицу Германии во второй половине июня. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, сообщило 30 мая информационное агентство «Укринформ».

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в работе. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двумя министрами иностранных дел Германии и Франции», — рассказал чиновник.

Напомним, ранее в МИД Украины рассказали о предстоящем визите Зеленского в Брюссель.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая глава МИД Германии перед вылетом в Киев заявил, что благодаря выборам на Украине может появиться шанс на выполнение Минских договорённостей и урегулирование конфликта в Донбассе.

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