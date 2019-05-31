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Украинские раскольники становятся расходным материалом для планов Госдепа?

Политика

Процесс признания Православной церкви Украины может трансформироваться в процесс поглощения ее внешней силой

Украинские раскольники становятся расходным материалом для планов Госдепа?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Церковь. Украина

Киев, 31 мая 2019, 03:28 — REGNUM  Православная церковь Украины (ПЦУ) так и не добилась признания Православных церквей, оставшись «в чине» раскольников и самозванцев. Какой хитрый ход пытается предпринять ПЦУ с целью пролезть в число признанных Церквей, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Манёвр, похоже, будет заключаться в найме легионеров епископского звания из признанных Церквей. Так, например, сообщают о некоем архимандрите из Элладской православной церкви, который готовится стать епископом ПЦУ. Технически такой прием, если он удастся, может поставить сообщество православных Церквей перед сложным вопросом: если с украинскими раскольниками всё понятно и их хиротонии очевидно не являются законными, то что делать с каноничными клириками, сделавшими шаг из признанных Церквей навстречу ПЦУ?

Происходящее может укладываться в логику представителей государственного департамента США, которые активно работают на разделение мирового православия. Попытка сформировать конфликтующие славянские, греческие и арабские группировки внутри православия кажутся кому-то перспективной, но чем этот процесс может обернуться для православных украинцев?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Украина призывает на царство греков».

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