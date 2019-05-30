Соратник Маттео Сальвини осужден на 3,5 года тюрьмы

Генуя, Италия, , 15:51 — REGNUM Заместитель министра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси приговорен к трем годам пяти месяцам лишения свободы за хищения и подделку сведений, передает информагентство Askanews в четверг, 30 мая.

Итальянские журналисты называют этот процесс «делом о сумасшедших расходах». По версии следствия, такие расходы, выходящие за все предусмотренные рамки, осуществлялись рядом чиновников региона Лигурия (Генуя) в 2010—2012 годах, к примеру, на путешествия. Одним из этих чиновников был Рикси.

Дело было открыто весной 2019 года в разгар кампании по выборам в Европарламент. Рикси представляет в правительстве партию «Лига» Маттео Сальвини. Его коллеги по партии, посчитали заявления о необходимости отставки Рикси из-за возбуждения уголовного дела политической атакой. Сальвини заявил, что считает Рикси невиновным и что в любом случае ни о какой отставке до судебного решения и речи быть не может.

В четверг Рикси заявил о намерении подать в отставку, чтобы не бросать тень на правительство. В свою очередь его адвокаты намерены обжаловать приговор — они считают своего клиента невиновным.