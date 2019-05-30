ООН начала расследование инцидента с дипломатом РФ в Косово

Косовска-Митровица, Косово, , 15:48 — REGNUM Расследование «задержания» российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Косово инициировано Организацией Объединённых Наций. Об этом сам дипломат рассказал 30 мая в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, расследование должно показать, как действовали бойцы косовского спецназа и в отношении международных сотрудников, и в отношении местных жителей — сербов. Вероятно, полиция тоже проведет расследование, но их точка зрения, видимо, будет иной, добавил Краснощеков.

Он отметил, что находится на госслужбе 20 лет, и подобные ситуации его не удивляют. Подробности произошедшего он раскрывать не стал, пояснив, что не вправе делать официальных заявлений.

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Главный врач больницы Косовска-Митровицы Милан Иванович рассказал, что у Краснощекова — переломы на лице, травмы были причинены в том числе прикладом оружия. К дипломату применили «грубую силу», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков оказался в числе задержанных в селении Зубин-Поток на севере края. По заявлениям властей, полиция проводила рейд против организованной преступности. Посол России в Сербии Александр Чепурин сообщал о том, что пострадавшего дипломата не позволили вывезти в Белград.

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