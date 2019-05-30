Президент Латвии объяснил, почему не будет давать интервью на русском языке

Рига, , 15:32 — REGNUM Новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс считает, что необходимо стараться сделать российско-латвийские отношения «хорошими», при это они должны быть частью «общевропейской политики». Об этом он рассказал в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении.

Будут ли двусторонние отношения между странами хорошими во многом зависит от России, считает Левитс. Он отметил, что положительный настрой с латвийской стороны «был, есть и будет впредь».

Сегодня новоизбранный президент также встретился с премьер-министром Латвии, сообщает новостной портал mixnews.lv. По итогам встречи Кришьянис Кариньш заявил, что уверен в хорошем сотрудничестве между правительством и президентом, которое будет направлено на усиление Латвии как внутренне, так и внешне. С ним согласился Левитс, отметив, что он придерживается схожему мнению по внешнеполитическим вопросам, что и Кариньш.

Левитс назвал премьер-министра своим лучшими учеником, который изучал политику и историю в Мюнстерской латышском гимназии у новоизбранного президента.

Ранее во время пресс-конференции Левитс также заявил, что интервью для прессы будет давать исключительно на государственном латышском языке, даже если СМИ вещает на иностранном языке (русском).

«Русским я владею, не слишком хорошо, хотя я учился в русскоязычной школе и по русскому языку у меня были хорошие оценки. В Латвии я использую государственный язык и буду делать это последовательно. Это же касается и СМИ, которые вещают на других языках. Так что я с удовольствием буду ходить на интервью и буду говорить на государственном языке», — заявил новый президент, отвечая на вопрос журналиста радио Baltkom.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера, 29 мая, на президентских выборах большинство латвийских депутатов проголосовало (61 голосов) за кандидатуру юриста Эгился Левитса. Официально он займет свою должность 6 июля.

Новоизбранный президент придерживается принципа «открытой латышскости» и поддерживает перевод обучения в школах нацменьшинств на единый латышский язык. По его мнению, новые поправки к закону об образовании — «существенный шаг, призванный усилить сплоченность латвийского народа»

В Латвии избрали нового президента —

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