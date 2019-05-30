Зеленский просит Раду уволить глав Минобороны, МИД и СБУ

Киев, , 15:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы службы безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте украинского лидера 30 мая.

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Так, глава государства просит отправить в отставку с должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина, с должности министра обороны Украины — Степана Полторака.

«Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя службы безопасности Украины», — добавили в пресс-службе президента Украины.

Кроме того, готовятся материалы по освобождению Юрия Луценко от должности генерального прокурора Украины.

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В представлениях указывается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Отмечается, что Зеленский «настаивает на безотлагательном рассмотрении парламентом этих вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 30 мая, Верховная Рада Украины отказалась поддержать проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Напомним, Гройсман подал заявление об уходе с занимаемой должности 23 мая.

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