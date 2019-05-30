Новым канцлером Австрии может стать женщина — СМИ

Вена, , 15:33 — REGNUM После отставки Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии страна несколько дней фактически живет без правительства. Как узнала газета Kronen Zeitung, федеральный президент Александр ван дер Беллен определился с кандидатурой временного канцлера и объявит об этом в ближайшее время. Правительство Австрии якобы впервые возглавит женщина.

Издание со ссылкой на собственный источник сообщает, что до внеочередных выборов в парламент исполнять обязанности канцлера будет 69-летняя Бригитте Бирляйн, до этого момента бывшая председателем Конституционного суда. Она не принадлежит ни к одной из партий и имеет хорошие контакты с кругами прежних правительств. Заявление о назначении Бирляйн президент должен сделать в 15 часов по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и Курцу его правительству. Этому предшествовал разрыв правящей коалиции Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы.

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