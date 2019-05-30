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Названа дата инаугурации президента Иракского Курдистана

Политика

Мероприятие состоится 10 июня 2019 года

Названа дата инаугурации президента Иракского Курдистана
KRG.OFFICE
Нечирван Барзани

Эрбиль, Ирак, 30 мая 2019, 15:25 — REGNUM  Избранный президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани будет приведен к присяге 10 июня 2019 года. Об этом сообщает 30 мая Kurdistan24.

Торжественная церемония пройдет не в парламенте страны, а в концертном зале Эрбиля, так как на мероприятие приедут многие иностранные граждане — политики, дипломаты.

Также стало известно, что 12 июня, после своей инаугурации, Барзани обратится к главе совета безопасности Иракского Курдистана, своему двоюродному брату Масруру Барзани с просьбой сформировать новое правительство.

Напомним, ранее президент курдской автономии избирался во время всеобщих выборов среди жителей региона. Однако теперь кандидат на данную должность утверждается парламентом региона.

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