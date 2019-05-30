Глава МИД Литвы откроет форум «российской оппозиции»

Вильнюс, , 15:11 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 30 мая, официально откроет так называемый Российский форум, уже шестой по счёту, на который съехалось порядка ста делегатов, называющих себя оппозиционерами, политиками, представителями «гонимых общественных организаций», «свободными журналистами» и так далее. О том, что мероприятие откроет глава МИД Литвы заявлено в официальном распорядке дня Линкявичюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На форуме планируется обсуждение внутренней и внешней политики РФ, построение «гражданского общества» в том понимании, в котором его понимают участники мероприятия. «Смена действующей власти РФ и пути по её смещению».

МИД Литвы сообщил, что среди участников мероприятия будет Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза, Владимир Ашурков, Марина Литвиненко и другие.

Напомним, Литва регулярно обвиняет Россию, не приводя, правда, никаких конкретных доказательств, в вмешательство во внутренние процессы в Литве.