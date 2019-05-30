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Пескову неизвестно, кто определяет критерии оскорблений в адрес властей

Политика

О каждом случае нужно говорить детально

Москва, 30 мая 2019, 15:10 — REGNUM  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о консультациях с президентской администрацией о том, как интерпретировать действия, которые квалифицируются по статье об оскорблении власти. Об этом он сообщил 30 мая журналистам.

Он отметил, что не знает о каких-либо консультациях с Кремлем относительно того, какое действие считать оскорбительным. О каждом случае нужно говорить детально, добавил Песков.

Он прокомментировал инцидент в Татарии, где жителя Набережных Челнов сначала наказали штрафом за баннер с оскорблением в адрес главы государства, а затем Верховный суд республики отменил это решение. Размещение баннера, в котором высшее руководство страны обвиняется в возможных хищениях, Песков назвал «абсолютно оскорбительным». Он добавил, что таково его личное мнение, но подробности этого случая ему неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в России вступил в силу закон о «неуважении к власти». Согласно поправкам в Административный кодекс, оскорбление, содержащееся в публичном выступлении или материалах СМИ влечет за собой наложение штрафа.

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