Четверг, 30 Мая 2019 года
15:26:14 МСК

Советник Трампа прибыл в Израиль

Политика

Советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху

Советник Трампа прибыл в Израиль
Иллюстрация: Mignews.com
Флаги США и Израиля

Иерусалим, 30 мая 2019, 15:16 — REGNUM  Советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль в рамках своего турне по Ближнему Востоку, сообщает 30 мая Al Arabia.

Серия визитов по странам региона проходит в рамках подготовки саммита в Бахрейне, где США должны предложить план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

Предполагается, что Кушнер проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Советник Трампа ранее посетил Марокко и Иорданию, где также шло обсуждение будущего проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Турции: мирный договор без создания Палестины будет отвергнут

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ближневосточное урегулирование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить