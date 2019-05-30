«Думать, что правительство Украины – рай на небесах, это ошибочная позиция»

Киев, , 15:03 — REGNUM Вице-премьер министр Украины Павел Розенко обвинил новоизбранного президента Владимира Зеленского в нежелании формировать новое правительство Украины.

Соответствующее заявление Розенко сделал 30 мая в кулуарах Верховной рады, комментируя отказ парламента отправить в отставку нынешний Кабинет министров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«После призыва новоизбранного президента: взять ручки и подать в отставку, правительство сразу же это сделало… Если кто-то думает, что членство в правительстве или должность премьер-министра, или любого другого министра это — рай на небесах, в котором люди сидят, чешут затылки, ездят на автомобилях и выдают из себя больших бонз, это очень ошибочная позиция… Мы дали возможность новому президенту продемонстрировать свое желание сформировать новое правительство. Если этого не было сделано, очевидно, что Верховная рада приняла решение», — сказал Розенко.

По его словам, Рада, не поддержав отставку Владимира Гройсмана, отказалась оставить страну перед дефолтом без правительства.

«Нужно (Зеленскому) идти в парламент и обсуждать с ним будущее страны, будущее правительство. Ничего не произошло… Это абсолютно прогнозируемое решение Верховной рады в момент, когда другое правительство не сформировано. Судя по всему, у президента страны нет особого желания брать на себя ответственность и формировать новое правительство. Очевидно, что Верховная рада не рискнула бросить страну в бурные времена, ставить страну перед дефолтом без правительства», — добавил Розенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая парламент Украины отказался отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. За соответствующий проект постановления №10 341 проголосовало лишь 97 депутатов при необходимых 226 голосах. Поддерживали отставку депутаты фракций Радикальная партия, Оппозиционный блок, «Батькивщина», а также отдельные внефракционные парламентарии.

Сам Гройсман после голосования заявил, что он был готов к любому решению и осознает свою ответственность перед Украиной. Также он отметил, что его Кабмину приходится «выгребать» за провальные решения депутатов Рады на протяжении многих лет.