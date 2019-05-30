Четверг, 30 Мая 2019 года
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Суд в Косово освободил шестерых задержанных граждан Сербии

Политика

Дела других задержанных суд рассмотрит позже

Приштина, 30 мая 2019, 15:00 — REGNUM  Суд в Косово освободил шестерых сербов, задержанных в ходе спецоперации на севере края, сообщает 30 мая портал Kontakt Plus.

Суд постановил, что достаточных доказательств для продолжения содержания их под стражей нет. Дела других задержанных суд рассмотрит позже.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 мая косовская полиция провела рейд на севере Косово, в районах проживания сербов. В ходе акции спецназа были избиты более ста человек, девятнадцать человек были арестованы, в том числе был избит и задержан российский сотрудник ООН Михаил Краснощеков.

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