«Никаких прапорщиков»: на Украине могут ввести звания как в странах НАТО

Киев, , 15:14 — REGNUM Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о совместимости ВСУ с армиями стран НАТО, сообщил 30 мая парламентский телеканал «Рада».

Закон, в частности, предусматривает отмену званий прапорщика и старшего прапорщика в ВСУ.

«Больше никаких прапорщиков. Сегодня пришлось побегать по сессионному залу, мотивируя коллег поддержать очень важный закон… Он внедряет новые военные звания сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии с эквивалентной колонкой «NATO Code»… Отменяются военные звания «прапорщик и старший прапорщик» (мичман и старший мичман) и внедряются новые звания: «рекрут», «штаб-сержант» (штаб-старшина), «мастер-сержант» и «главный мастер-сержант…», — сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, сержантский и старшинский состав будет разделён на младший и старший состав. Вводится также «Книга памяти», в которой будут увековечены имена погибших членов украинских формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, американский генерал Тод Уолтерс заявил об увеличении поддержки Украины. Речь идёт, в частности, об обучении украинских силовиков западными инструкторами.

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