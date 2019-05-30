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Лавров предостерег от ультиматумов в отношении КНДР

Политика

Ультиматумы не дадут никаких результатов, подчеркнул глава МИД РФ

Лавров предостерег от ультиматумов в отношении КНДР
Иллюстрация: O-stranah.ru
Чучхе. КНДР

Токио, 30 мая 2019, 15:30 — REGNUM  Отказаться от политики ультиматумов и приступить к поэтапному решению проблемы ядерного разоружения КНДР призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил 30 мая на пресс-конференции в Токио после встречи с японской стороной в формате «2+2».

Глава российского МИД рассказал о важности комплексного подхода к проблеме. Это и диалог всех сторон, заинтересованных в денуклеаризации Корейского полуострова — США, КНДР, Южной Кореи, и усилия многих стран по формированию в Северо-Восточной Азии зоны мира и безопасности.

Ультиматумы не дадут никаких результатов, подчеркнул он и отметил, что японская сторона ознакомлена с предложениями, которые вместе продвигают Россия и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибыли в Японию для участия в консультациях со своими японскими коллегами в формате «2+2».

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