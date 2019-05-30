Гройсман оценил отказ Рады отправить его в отставку

Киев, , 14:39 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Верховную раду, которая отказалась удовлетворять его заявление об отставке, сообщает 30 мая Интерфакс-Украина.

«Я благодарю за ваше решение. Я говорил, что к любому решению отнесусь с уважением», — заявил Гройсман, добавив, что «никогда в своей жизни не перекладывал ни на кого ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 мая, Верховная рада отклонила отставку Гройсмана. Так, решение об отставке премьер-министра поддержали 97 парламентариев, тогда как необходимо минимум 226 голосов.

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