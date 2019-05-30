Эстонский парламент настаивает на разрешении военным следить за гражданами

Таллин, , 14:34 — REGNUM Парламент Эстонии 29 мая повторно проголосовал за принятие новой редакции закона об организации Сил самообороны, которую президент страны Керсти Кальюлайд отказалась одобрить. Об этом сообщает издание err.ee.

20 февраля парламентом была принята новая редакция Закона о силах обороны, согласно которой, военным предоставляются дополнительные права, в частности контроль личных данных из государственных баз данных, баз данных местных самоуправлений или других юридических лиц, использование подставных данных и приемов конспирации, а также тайной слежки.

В начале марта президент страны отказалась одобрить (провозгласить) закон, что необходимо для его вступления в силу. По её мнению, законопроект противоречит конституции и даёт возможность серьезно нарушать основные права человека.

На заседании парламента 29 мая было предложено удалить из законопроекта спорные положения, но депутаты решили оставить всё как есть. Теперь, если президент не согласится одобрить закон, вопрос о соответствии закона конституции должен будет рассмотреть Госсуд Эстонии. В случае решения суда о соответствии закона конституции президент будет обязана одобрить его.