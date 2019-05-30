В Кении может пройти референдум о внесении поправок в Конституцию

Найроби, , 15:24 — REGNUM Избирательная комиссия Кении INEC официально начала подготовку к проведению референдума в стране о внесении поправок в Конституцию. Для проведения референдума комиссия должна подтвердить подписи граждан страны, выступивших за внесение поправок. На рассмотрение комиссии подписи были представлены членами оппозиционной партии «Третий Альянс», передает Deutsche Welle Swahili.

Для того, чтобы провести референдум, одобрение избирательной комиссии должны получить по меньшей мере 1 млн подписей. «Третий Альянс» представил 1,4 млн подписей.

Предложение «Третьего Альянса» о внесении поправок в Конституцию Кении путем референдума перед выборами-2022 вызвало споры в правительстве страны. План внесения поправок, внесенных «Третьим Альянсом», получил название «Облегчения груза».

В соответствии с планом поправок, финансирование окружных парламентов должно быть увеличено на 20%, а число парламентариев уменьшено с 416 до 147. Также предлагается ограничить допустимое пребывание президента у власти одним семилетним сроком вместо двух пятилетних.