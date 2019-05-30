Две оглобли – один кулак: чиновники о создании министерства ЧС в Чувашии

Чебоксары, , 14:20 — REGNUM Управление МЧС и вновь созданное министерство в Чувашии по делам ЧС «друг другу не мешают, в одном направлении, в одном кулаке работаем». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 30 мая, руководитель ГУ МЧС Станислав Антонов и глава министерства по делам ГО и ЧС Чувашии Вениамин Петров прокомментировали создание нового министерства и рассказали о том, как им работается «параллельно».

Оппозиционные депутаты высказали мнение, что преобразование ГКЧС в министерство по ЧС и ГО — «преждевременно», так как республика — дотационной регион, здесь нет таких инвестиций и развития новых технологий, как, к примеру в Татарии. На что руководитель главного управления МЧС по республике Станислав Антонов напомнил о разделении полномочий в сфере обеспечения безопасности населения.

«Они не перекликаются. Перекликаются, может быть, только в ряде вопросов — это организация тушения пожаров в населённых пунктах. И два надзора мы осуществляем — надзор в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций как федерального, так и регионального уровней. Но здесь объекты надзора чётко разграничены, соответственно мы друг другу не мешаем, и на эти объекты два раза не ходим.

Почему называется МЧС? Ну я вам скажу, как лодку назовешь — так она поплывёт. Не принципиально название: назвали МЧС — звучит серьёзно», — сказал Станислав Антонов, заявив, что «мы друг другу не мешаем, в одном направлении, в одном кулаке работаем».

Глава министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Чувашии Вениамин Петров отметил, что «лодка одна, и должны грести все вместе обоими вёслами». Он сообщил также, что «пытались лет восемь назад раскачать эту лодку»:

"Восемь лет назад буквально течение трёх месяцев в кучу всё собрали, телегу эту смазали, оглобли две — они параллельны, и тащим эту телегу под названием «Безопасность» мы параллельно и во благо, во имя Чувашской Республики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года региональный ГКЧС преобразован в министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Это решение принято «в целях повышения эффективности государственного управления в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах».

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