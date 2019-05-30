Запроса от США на встречу Путина и Трампа не поступало — Песков

Москва, , 14:15 — REGNUM На сегодняшний день пока неизвестно, состоится ли встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20, который пройдёт в Осаке в конце июня. Соответствующего запроса на её проведение от Вашингтона Кремль пока не получал. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет, пока нет. Но время есть», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что в настоящее время Москва пока сконцентрирована на подготовке к визиту в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, а также подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму и выступлению на нём президента РФ.

«Сейчас форум пройдет, будем уже заниматься вопросами Осаки», — добавил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее США попросили российскую сторону о встречу на высшем уровне. Детали этой встречи обсуждал в середине мая 2019 года во время визита в Сочи госсекретарь США Майк Помпео. Предварительно условлено, что встреча глав двух государств пройдёт на полях саммита G20 в японской Осаке. Каких-либо конкретных предложений о дате и формате встречи от американской стороны не поступало. При этом в МИД РФ заявили о существующей возможности для встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Напомним, первая встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге (Германия). До этого президенты России и США общались только по телефону.

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