В Красноярске экс-депутат горсовета получил семь лет тюрьмы

Красноярск, , 14:13 — REGNUM В Красноярске вынесен приговор бывшему депутату городского совета Аркадию Волкову. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 мая в Главном следственном управлении СКР.

Уточняется, что Волков признан виновным в совершении двух преступлений: в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствие и суд установили, что Волков в 2016—2017 годах, являясь действующим депутатом красноярского горсовета и председателем постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, организовал проект под названием «Машина добрых дел депутата Аркадия Волкова». Следствие уточняет, что депутат хотел сформировать «положительный образ своей кандидатуры в депутаты на выборах в Законодательное собрание Красноярского края». Этот проект предполагал помощь малоимущим гражданам в решении бытовых проблем, а именно ремонт сантехнического и электротехнического оборудования в их жилье.

В феврале 2016 года Волков обратился к и. о. гендиректора ООО «КрасТЭК» с предложением трудоустроить трёх человек. При этом он обещал общее покровительство этой компании, осуществляющей свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В случае отказа депутат, по информации ГСУ СКР по краю, пообещал чинить организации препятствия. В частности, он грозился проверками контрольно-надзорных органов на основании депутатских запросов.

И. о. генерального директора поручил сотрудникам трудоустроить указанных лиц на предприятие. С 10 по 16 марта 2017 года они необоснованно получили в компании более 430 тысяч рублей, при этом фактически там не работая.

Также в мае 2016 года Волков обратился к директору коммерческой организации с предложением о предоставлении ему для работы в проекте «Машина добрых дел депутата Аркадия Волкова» двоих работников, услуги которых оплачивались бы указанной управляющей компанией. Депутат вновь пообещал компании «общее содействие». Директор ООО на это предложение согласился и предоставил двоих работников. С мая 2016-го по декабрь 2017 года они фактически работали в проекте депутата, однако деньги необоснованно получили от ООО — более 370 тысяч рублей. В рамках своих депутатских полномочий Волков какого-либо содействия им не оказывал, уточнили в ведомстве.

С ноября по конец декабря 2016 года депутат обратился к директору ещё одной коммерческой фирмы с просьбой трудоустроить своего родственника. Взамен он пообещал общее покровительство в деятельности. Директор согласился. С 1 марта 2017 года по 19 февраля 2018-го родственник депутата получил более 320 тысяч рублей, фактически не работая.

Суд назначил Аркадию Волкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Аркадий Волков стал фигурантом уголовного дела, стало известно в апреле 2018 года. По сообщениям местных СМИ, гособвинение требовало для Волкова 11 лет колонии строгого режима.

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