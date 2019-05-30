Назван самый ярый русофоб на постсоветском пространстве

Москва, , 14:13 — REGNUM Самым ярым и безумным русофобом на всём постсоветском пространстве является вернувшийся на Украину экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв (партия «Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, возвращение Саакашвили на Украину является «сильным ходом», и решение об этом было принято не в Евросоюзе, а в США.

«Теперь он будет укатывать Порошенко в асфальт. Однако хуже русофоба, чем он, нет. Он такой же клоун, но единственный, кто посмел напасть на РФ. Он вообще отмороженный. Это единственный человек, который способен на такие действия. Думаю, американцы продавили его кандидатуру. Но круче него русофоба не найдёшь», — отметил Журавлёв.

Однако Саакашвили может быть опасен и для нового президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому лучший сценарий для киевских властей — это отправить его обратно в Европу в качестве одного из своих представителей в Евросоюзе.

«Порошенко он укатает, а дальше его в Брюссель надо отравлять, не важно кем», — сказал Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича, Зеленский ещё не раз пожалеет о своём решении вернуть украинское гражданство Саакашвили.

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