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Договора о ликвидации ракет фактически нет уже три месяца – эксперт

Политика

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Москва, 30 мая 2019, 14:07 — REGNUM  События с договором о ликвидации ракет развиваются предсказуемо: еще в феврале 2019 года из него вышли США, а в августе он перестанет действовать даже формально, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 30 мая, комментируя внесение в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД.

Как сообщалось ранее, рассмотрение внесенного Владимиром Путиным законопроекта намечено на 18 июня. В Совете Федерации проект будет изучен сразу после поступления из Госдумы. В случае принятия закон вступит в силу со дня опубликования.

«Внесение законопроекта в Государственную думу является закономерным развитием событий. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности фактически исчез в феврале 2019 года, когда США приостановили своё участие в нём.

Уже в августе, через шесть месяцев с момента приостановления, согласно процедуре договор официально перестанет действовать. В этих условиях в России на законодательном уровне принимают симметричные меры», — отметил Леонид Нерсисян.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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