В Кремле не комментируют заявления США о нарушении РФ ядерного моратория

Москва, , 14:05 — REGNUM Кремль не знает, на чем основываются заявления Соединенных Штатов о том, что Россия якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил 30 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, я не мог бы, я не знаю, на чем он основывается, — сказал представитель Кремля. — Потом ему уже по линии нашего дипломатического ведомства было несколько ответов дано».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне заявили, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания, активно развивая свой ядерный потенциал, однако Российская Федерация не воспринимает всерьез обвинения со стороны США.

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