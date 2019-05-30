Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Кремле не комментируют заявления США о нарушении РФ ядерного моратория

Политика

В Вашингтоне считают, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания

Москва, 30 мая 2019, 14:05 — REGNUM  Кремль не знает, на чем основываются заявления Соединенных Штатов о том, что Россия якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил 30 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, я не мог бы, я не знаю, на чем он основывается, — сказал представитель Кремля. — Потом ему уже по линии нашего дипломатического ведомства было несколько ответов дано».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне заявили, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания, активно развивая свой ядерный потенциал, однако Российская Федерация не воспринимает всерьез обвинения со стороны США.

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Российско-американские отношения
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