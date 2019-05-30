Несостоявшаяся отставка Гройсмана: «Людей вводят в заблуждение этой суетой»

Киев, , 14:02 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 30 мая, отказалась принять отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана.

За отставку проголосовали только 97 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM. Против отставки Гройсмана высказались фракции Блока Петра Порошенко, «Народный фронт», поддержали — Радикальная партия, Оппозиционный блок, «Батькивщина», отдельные внефракционные депутаты.

После голосования спикер Рады Андрей Парубий призвал нынешний состав правительства «и дальше системно работать для развития Украины», до досрочных парламентских выборов.

После голосования глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк заявил, что людей вводят в заблуждение этой суетой вокруг отставки, поскольку все знают, что правительство, как бы сегодня не прошло голосование, будет выполнять свои обязанности до вступления в свои полномочия следующего Кабмина.

«Это важно знать, потому что у нас есть преемственность власти в стране, потому что это — демократия», — сказал Березюк.

Он напомнил, что премьер-министр Владимир Гройсман так и не реформировал украинскую таможню, оставив теневые схемы. При этом уходящая власть не ввела налог на выведенный капитал.

«Люди понимают, что много обещаний не выполнено: обещание об увеличении поступлений в бюджет с таможни, дыра осталась и наполняет карманы тех, кто грабит украинское государство; закон о налоге на выведенный капитал, который должен был поддержать малый и средний бизнес, чтобы они стали инвесторами», — добавил Березюк.

Он также напомнил, что за три года работы правительство Владимира Гройсмана по сути ни разу так и не отчиталось об итогах своей работы.

«Люди оценили своё положение, несмотря на доклад (правительства — ред.), состояние своего кармана и кошелька после того как они заплатят все коммунальные услуги, выйдут из супермаркета, заправят автомобиль. Для них это реальная оценка работы экономики страны», — подытожил оппозиционный политик.