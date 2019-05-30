Верховная рада Украины отклонила отставку премьер-министра Гройсмана

Киев, , 14:00 — REGNUM Верховная рада Украины отклонила отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Об этом сообщил 30 мая парламентский телеканал «Рада».

Отмечается, что за отставку главы правительства Украины проголосовали всего 97 депутатов. Таким образом, премьер-министр Украины Гройсман остаётся на своём посту.

Перед голосованием заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» заявил, что его политическая сила решила не голосовать за отставку Гройсмана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины во время выступления с трибуны Верховной рады предупредил общественность, что объявление Украиной дефолта приведёт к обнулению доходов украинских граждан и неконтролируемой инфляции в стране.

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