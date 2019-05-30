Четверг, 30 Мая 2019 года
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Москва пока не получала приглашение на годовщину высадки войск в Нормандии

Политика

«Нет, мы пока не получали никакого приглашения», сказал Песков

Москва, 30 мая 2019, 13:49 — REGNUM  Москва пока не получал приглашение на 75-й годовщину высадки союзных войск в Нормандии, заявил 30 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы пока не получали никакого приглашения, по крайне мере, в Кремле», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, операция союзников по освобождению Европы от немецко-фашистских захватчиков началась 6 июня 1944 года. Основными силами союзников, принявшими участие в этой операции, были армии США, Великобритании и Канады.

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