Москва пока не получала приглашение на годовщину высадки войск в Нормандии

Москва, , 13:49 — REGNUM Москва пока не получал приглашение на 75-й годовщину высадки союзных войск в Нормандии, заявил 30 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы пока не получали никакого приглашения, по крайне мере, в Кремле», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, операция союзников по освобождению Европы от немецко-фашистских захватчиков началась 6 июня 1944 года. Основными силами союзников, принявшими участие в этой операции, были армии США, Великобритании и Канады.

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