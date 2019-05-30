Президент Сомали попросил власти Танзании о выдаче заключенных

Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:55 — REGNUM Президент Сомали Мозаммед Абдуллахи Фармаджо попросил министра внутренних дел Танзании Канги Луголу вернуть всех заключенных в стране граждан Сомали, задержанных в связи с нелегальным пересечением границы, передает газета Mtanzania.

Разговор Фармаджо и Лугоы состоялся в связи с аварийной посадкой самолета сомалийского лидера, когда последний летел из ЮАР. Посадка была совершена в международном аэропорту имени Джулиуса Ньерере в Дар-эс-Саламе вечером 28 мая. Причиной аварийной посадки стала необходимость дозаправки самолета, сообщает издание.

В аэропорту Фармаджо встретил Лугола. Пользуясь случаем, президент Сомали высоко оценил успехи президента Танзании Джона Магуфули в развитии экономики, а также попросил Магуфули назвать точное число граждан Сомали, задержанных в Танзании за нелегальное пересечение границы.

«Правительство Сомали, принимая во внимание крепкие взаимоотношения с Танзанией, просит вас в соответствии с установленным порядком экстрадировать всех заключенных из Сомали, отбывающих наказание в связи с нелегальным пересечением границы», — заявил Фармаджо.

Переговоры президента Сомали и министра внутренних дел Танзании продолжались около получаса, затем Фармаджо отправился в Сомали.