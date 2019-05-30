Глава ГУ МЧС прокомментировал пожар на базе спецназа «Гром» в Чувашии

Чебоксары, , 13:47 — REGNUM Заключение о пожаре на учебно-тренировочной базе отряда спецназа «Гром» в чебоксарском Заволжье будет выдано в середине июня. В настоящее время пожарно-техническая экспертиза продолжается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 мая, на сессии Госсовета Чувашии заявил руководитель главного управления МЧС по республике Станислав Антонов, отвечая на вопросы депутатов.

Руководитель ведомства заявил, что информация о возгорании была размещена «на следующее утро» в разделе «Оперативная информация».

«Она там проходила, что «сгорел деревянный одноэтажный мансардный дом». Почему мы дальше не расписываем ничего? Потому что, в соответствии с приказом Росстата, в этом году был издан, о статистических нормах, об утверждении статистики по учёту пожаров, все ведомственные пожары, которые проходят на объектах МВД, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Федеральной службы охраны, ФСБ и т. д. регистрируются в этих органах и, соответственно, в статистику нашу не попадают. Мы их к себе не включили, соответственно, мы больше не комментируем.

Что касается самого разбирательства, то да, наши специалисты, судебно-экспертная лаборатория, проводит пожарно-техническую экспертизу, потому что не очень много нам досталось вещественных доказательств. Но то, что нам досталось, сегодня обрабатывается. Этот процесс достаточно долгосрочный, в течение месяца. Экспертиза была назначена после майских праздников, где-то 12-го числа. Где-то к середине июня, думаю, конечное заключение по данному пожару будет выдано», — сказал Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2019 года загорелась учебно-тренировочная база отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии, расположенного на территории Заволжья. Пострадавших нет, бревенчатое здание сгорело. По данному факту полицией инициирована служебная проверка. По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Происшествие примечательно не только тем, что произошло на объекте, охраняемом от глаз гражданских лиц. По данным местных СМИ, в тот момент там якобы находился сын главного полицейского Чувашии Сергея Неяскина — Дмитрий Неяскин, который в феврале 2019 года стал заместителем министра юстиции Чувашии.

Через некоторое время стало известно, что работающий три года на посту Сергей Неяскин написал рапорт об отставке и ушёл в отпуск. В пресс-службе чувашской полиции от комментариев отказались.