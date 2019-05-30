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Депутат Рады Игорь Кононенко уточнил, что остаётся в партии Порошенко

Политика

Решение должен утвердить съезд партии

Депутат Рады Игорь Кононенко уточнил, что остаётся в партии Порошенко
Inter
Игорь Кононенко

Киев, 30 мая 2019, 13:49 — REGNUM  Близкий друг экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Кононенко слагает с себя полномочия члена президиума партии «Европейская солидарность» и руководителя областной партийной организации, но продолжает оставаться членом партии. Об этом он заявил 30 мая в кулуарах Верховной рады, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"Я ухожу с руководящих должностей партии. Это значит, что я прекращаю свои обязанности руководителя областной партийной организации и прекращаю свои обязанности члена президиума партии. Я прошу съезд завтра принять соответствующее решение», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кононенко написал в социальных сетях, что готов уступить своё место в партийном списке более молодым политикам, чем вносит в свой вклад в создание социальных лифтов на Украине.

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